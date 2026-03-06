2026年3月6日の『徹子の部屋』に野口五郎さんが登場。昨年亡くした最愛の母の思い出や、ある後悔などについて語ります。今回は野口さんがこれまでの歩みや、コンサート中に亡くなった母への思いを語った『婦人公論』2025年6月号の記事を再配信します。*****「新御三家」と呼ばれ、数々のヒット曲を放った野口五郎さんは、半世紀以上活躍を続けてきました。音楽にかける情熱はとどまることを知らず、分野の垣根を飛び越えた、その先