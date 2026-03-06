義両親に「祖父母に孫を会わせてほしい」と言われたら、断りにくいのではないでしょうか。けれど、その“気持ち”の裏側に、どれほどの金銭的・精神的負担が隠れているかは、なかなか見えにくいものです。今回寄せられたのは、義祖父母宅への帰省をめぐる悩み。年に1度、飛行機で日帰り帰省を続けてきたものの、その負担の大きさに限界を感じているママの声でした。『大人ふたりと幼児・乳児を連れて、飛行機で約1時間の距離にある