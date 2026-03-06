＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。渋野日向子は前半を3バーディ・2ボギーと1つ伸ばし、トータル1オーバー・52位タイで後半に入っている。【連続写真】渋野日向子の2026年スイングに明らかな変化が日本勢トップはトータル4アンダー・9位タイの古江彩佳。日本時間午後0時45分に1番からティオフする。ツアーデビュー戦の原英莉花