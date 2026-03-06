＜アーノルド・パーマー招待 初日◇5日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞世界ランキング1位に君臨するスコッティ・シェフラー（米国）が、新ドライバーを投入した。【写真】シブコも新投入Qi4Dのヘッドは見た目もかっこいいそれがテーラーメイド社の「Qi4D」だった。2026年の最新モデルだが、同社のクラブを使用するローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッ