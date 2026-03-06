今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『鳥取県のごちそうであるいただきをいただきます！【VOICEROIDキッチン】』というmiyabiさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）お米を使い切ろうとしたらお釜がぱんぱんに！ でもおいしくできたのでオールオーケーです。投稿者のmiyabiさんが、鳥取県の郷土料理「いただき」を作ります。当時高価だったお米を“いただく”ことから付いた名だそうです。まずはお米