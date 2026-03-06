＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦は、現在、第2ラウンドが行われている。【ライブフォト】さくらさん、とても元気そうにプレーしています左手首痛から約8カ月ぶりに復帰した小祝さくらが、前半の13番でホールインワンを達成した。12番をバーディとして迎えた続く実測147ヤードのパー3で、7番アイアンで打ったティショットがそのまま決まった。開催