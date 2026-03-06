＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞中国開催の米国女子ツアーは、現在、第2ラウンドが行われている。【連続写真】渋野日向子の2026年スイングに明らかな変化が初日を1アンダーで終えた原英莉花も、午前組のひとりとしてプレー中。スタートの1番で2日続けてボギーを叩いてしまったが、2番はパーでまとめ、現在イーブンパーグループにつけている。今季初戦の渋野日向子は、10