女優の相武紗季（40）が6日までに自身のインスタグラムを更新。大御所芸人との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「NHK総合『えぇトコ』〜大阪 住吉大社界わい〜」と題して投稿。「マッサンでお父さんだった西川きよし師匠と。楽しくて穏やかな旅行になりました」と番組共演した芸人・西川きよしとの2ショットやロケショットを投稿した。ネットでは「最高！」「ナイスコンビ！」「マジで美しい」「笑顔が本当に