BLACKPINKのJISOO（ジス）が、グローバルライフスタイルブランド「トミー ヒルフィガー」の「2026 Springキャンペーン」に起用された。【写真】洗練されたリラックス感を体現したJISOOJISOOは、本キャンペーンでエフォートレスなスタイル、静かな自信、そして現代的なスター性をもたらす。「毎シーズン、トミーと一緒に仕事をし、彼がどのようにモダンなスタイルで”今”を表現するのかを見るのはとても刺激的です」とコメント