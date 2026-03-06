【ニューヨーク共同】人工知能（AI）開発を手がける米新興企業アンソロピックは5日、国防総省から米国の安全保障上の脅威と指定されたとして、「法廷で争う以外に選択肢はない」との声明を発表、国防総省を提訴する考えを示した。