【ニューヨーク共同】日本生命保険の米国法人が、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」が弁護士資格を持たないのに法律業務を取り扱う「非弁行為」を行ったのは違法だとして、開発元の米オープンAIを中西部イリノイ州の連邦地裁に提訴したことが5日、分かった。和解済みの紛争が再燃し多額の損失を被ったとして計1030万ドル（約16億円）の損害賠償を求めている。4日付の訴状によると、日本生命の保険金の元受給者がチャ