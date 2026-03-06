群馬県伊勢崎市の路上で5日夜、70代の男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。警察は、ひき逃げ事件とみて捜査しています。5日午後9時ごろ伊勢崎市山王町の路上で「人が倒れている」と近くを通りかかった女性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、市内に住む深町金市さん（79）が、右耳のあたりから血を流して倒れているのが見つかり、意識のない状態で病院に運ばれ、その後、死亡が確認され