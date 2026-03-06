６日のＮＨＫ「あさイチ」に俳優の竹内涼真がゲスト出演。大反響を呼んだ昨年のＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で演じた勝男の顔を一瞬、見せた。「鮎美！やり直すか」。竹内が?勝男化?したのは、「じゃあつく」で恋人から元恋人になったダブル主演の鮎美役・夏帆の収録インタビューが流れた後。スタジオで博多華丸から「まだ気があるんじゃないですか」と水を向けられ、勝男の?サービスカット?を披露したのだっ