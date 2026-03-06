村上春樹との対談でも話題を集めたハリー・スタイルズ（Harry Styles）が、 待望の4thアルバム『Kiss All The Time. Disco, Occasionally.』を本日3月6日にリリース。米Rolling Stone誌のアルバムレビューをお届けする。愉快なほど奇妙で、しばしば愛らしく、一貫して魅惑的なこのアルバムは、中盤を過ぎたあたりで──少なくとも音楽的な意味において──完全に常軌を逸し始める。膨大な量のベース、ゴスペル合唱団、アップテンポ