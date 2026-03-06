◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―チェコ（６日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のオーストラリア代表のＴ・ケネリー外野手（３９）が試合前会見に臨んだ。世界ランキング１１位のオーストラリアは、５日に２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の強敵・台湾を撃破し、好発進。３９歳のベテランで、この日は「９番・右翼」で先発出場するケネリーは「私たちほど結束の強い