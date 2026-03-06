日本相撲協会は６日、大相撲春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）の取組編成会議を開き、初日の幕内と十両、２日目の幕内の取組を決めた。幕内・伯乃富士（伊勢ケ浜）は初日に欧勝馬（鳴戸）との取組が組まれた。先月２７日には師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が伯乃富士に暴力を振るい、日本相撲協会から事情聴取を受けていたことが明らかになっていた。同日に伊勢ケ浜親方は報道陣の取材に応じ、協会には自ら