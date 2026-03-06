東京時間10:48現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝79.36（-1.65-2.04%） 前日海外市場で一時８２．１６ドルを付けたNY原油先物は、トランプ大統領の高騰対策報道を受けて反落している。