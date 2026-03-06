東京時間10:48現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝26835.00（-225.00-0.83%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5113.10（+34.40+0.68%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先がドル高を受けて売られた流れもあり、東京金は軟調。NY金時間外は反発。