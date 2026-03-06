第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。今大会から導入されるＤＨ（指名打者）制は、打力に特化した選手が出場機会を得られ、投手も自チームが攻撃中に体を休めることで負担を軽減できるメリットがある。高校野球ではエースが中軸を打つ例も多いが、「大谷ルール」によって投手が降板後、ＤＨで残ることも可能となっている。今大会で優勝争い