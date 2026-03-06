第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。例年にも増して、１回戦から強豪対決が続出。開幕カードではともに春夏の甲子園Ｖ歴を誇る帝京（東京）と沖縄尚学が相まみえ、センバツ連覇を狙う横浜（神奈川）は実力校・神村学園（鹿児島）とのマッチアップ。花巻東（岩手）対智弁学園（奈良）、東洋大姫路（兵庫）対花咲徳栄（埼玉）、さらには昨秋の明治神宮大会決勝の