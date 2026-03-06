巨人は６日、午後６時から京セラドームでオリックスとオープン戦を行う。この日は侍ジャパンのＷＢＣ初戦、台湾戦が午後７時から東京ドームで行われる。ＳＮＳ上では巨人ファンの「ＷＢＣとどっち観ようかな」「スマホ２台で観ます」などさまざまな声が出ている。ＷＢＣはスマホやタブレットなどでネットフリックス、巨人戦はテレビで観るなど、巨人ファンはさまざな可能性を模索することになりそうだ。