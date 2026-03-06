ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表戦を全試合中継するニッポン放送。７日に行われる韓国戦の実況アナウンサーの交代を発表した。試合２日前となる５日夜に、ニッポン放送ショウアップナイターの公式Ｘを通じて発表。「実況・清水久嗣アナウンサーに代わります」と伝え、「松本秀夫アナウンサー喉の不調のため」と理由を説明した。解説は予定通り内川聖一さんとＡＫＩ猪瀬さんが務める。直前の交代発表