材料3つで簡単スコーン 材料3つで作れる朝食にもおやつにもぴったりな「簡単スコーン」をご紹介します。 チョコスコーンバナナおからスコーン卵ボーロ風スコーンアボカドチーズスコーンプレーンスコーン混ぜて焼くだけで簡単 用意する材料はなんと3つ。この3つを混ぜて焼くだけあっという間にスコーンのできあがり。簡単なので子どもと一緒に作るのもおすすめです。パンが切れているときの朝食にも。チョコ、チーズ、バナナなど