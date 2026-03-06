イラン情勢が緊迫する中、中東・オマーン湾内に停泊していた日本関係の船舶付近に空からの落下物とみられるものが見つかり、船舶の一部が損傷しています。金子国土交通相は6日朝の会見で、日本時間の4日午前7時半頃、オマーン湾内に停泊していた日本関係の船舶で空からの落下物とみられるものが見つかったと明らかにしました。国土交通省によりますと、この船はペルシャ湾内に入ろうとしていたところホルムズ海峡が事実上の封鎖状