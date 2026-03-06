【ニューヨーク共同】米カリフォルニア州の個人投資家2人は5日、トランプ大統領が承認した中国系の動画投稿アプリ「TikTok」の米国事業売却は違法だとして、承認の取り消しなどを求める訴訟を連邦高裁に起こした。米国内でのティックトックのサービスを事実上禁止する法律に違反していると主張。トランプ氏らを訴訟相手とし、合弁会社「ティックトックUSDS」設立による事実上の存続を承認する決定を覆すよう求めている。ロイ