◇NBAブルズーサンズ（2026年3月5日フェニックスアリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が5日（日本時間6日）に敵地サンズ戦で3戦連続ベンチ入りした。1日（同2日）の本拠地バックス戦では最終Qに出場機会が訪れた。ブルズが大量リードする中で、残り55秒からコートに立つと大歓声に包まれた。残り21秒でスチールを決めると速攻に、河村にボールが回ってきてシュートを打てる場面もあったが、相手へのリスペクトでシュート