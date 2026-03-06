ＮＨＫが６日、報道局スポーツセンターの職員が逮捕されたと発表した。１月４日に東京都渋谷区内で、通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いで、３月５日に逮捕されたとし、職員の実名も公表している。ＮＨＫは「職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害にあわれた方、視聴者の皆さまに深くお詫び申し上げます。事実関係を早急に確認し、厳正に対処します」としている。