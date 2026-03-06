ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。3月6日（金）放送の同番組では、「命の最前線：ネコいぬ救急センター24時」などを紹介する。【写真】一緒に学校へ行きたくて…ランドセルで見つかった健気なワンちゃん今回のいぬコメンテーターはつるの剛士。つるのと言えば同番組に出演するたびにウソのようなエピソードトークを披露しているが、はたして今回は？