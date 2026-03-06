【ヤングガンガン 2026 No.06】 3月6日 発売 価格：460円 「ヤングガンガン 2026 No.06」書影はAmazonより 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2026 No.06」を3月6日に発売した。価格は460円。 表紙と巻頭グラビアは高崎かなみさん。特別付録として「高崎かなみ 別冊写真集」が付いてくる。巻中と巻末グラビアには「White Boin Cup 2026」と題