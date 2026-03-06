「安野光雅の絵本」特集が掲載される『MOE』2026年4月号（白泉社）が2026年3月3日に発売された。 【写真】特別ふろく「安野光雅ふしぎなクリアファイル」 半世紀以上にわたって活躍した絵本作家の安野光雅。今号では生誕100年を記念して、豊かな発想力から生まれた『ふしぎなえ』『さかさま』『旅の絵本』などの代表作を一挙紹介。絵本出版当時の編集者をはじめ、関係者の貴重な証言などをもとに、日本を代表する絵本作家、