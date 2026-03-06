『中村佑介 READ 書籍カバー全集 2005-2025』（飛鳥新社）が3月10日（火）に発売される。 【画像】イラストレーター中村佑介の書籍カバー全集 ベストセラー小説『夜は短し歩けよ乙女』『四畳半神話大系』（森見登美彦／角川文庫）や、『謎解きはディナーのあとで』（東川篤也／小学館）などのカバーイラストなどを手がけた中村佑介のカバー全集。関連イラストが140点収録さ