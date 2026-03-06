シスメックスが急反発している。５日の取引終了後に自社株買いの実施と消却を発表したことが好感されている。上限を３０００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８１％）、または３００億円としており、取得期間は３月６日から９月１８日まで。取得した全株式は９月３０日付で消却する。 出所：MINKABU PRESS