コミックス『箱の男』（白泉社）が3月5日（木）に発売された。 【画像】ダーク・サイコサスペンス『箱の男』試し読み ある住宅街、一軒家の一室で、箱に入った男の死体が発見された。……さかのぼること十数年。「私のパパは箱の中に住んでいる」。5歳の少女・由美子の描いた絵が周囲の大人をざわつかせる。「箱の男」と暮らす由美子と母。だが、思春期を迎えるころから、様々な感情や疑問を抱くことになる。「箱に入