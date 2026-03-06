ＣＲＡＶＩＡが急騰している。５日の取引終了後に、人気の「ほっぺちゃん」のオリジナルシールについて追加販売を開始すると発表したことが好感されている。 同製品は、メモリーテックつくば（茨城県筑西市）のサン宝石事業部が展開する人気ＩＰキャラクター「ほっぺちゃん」を使用したオリジナルシール。ＣＲＡＶＩＡは今年１月に世界観を生かしたオリジナルシールの卸売販売を開始したが、