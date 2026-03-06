Fujii Kazeが、本日3月6日に配信リリースされた『ワールド・ベースボール・クラシック』（WBC）史上初となるサウンドトラック『2026 World Baseball Classic』に参加していることが発表された。 （関連：藤井 風、BUMP OF CHICKEN、L’Arc-en-Ciel、Ado、マカロニえんぴつ……キャリア初の試みで拡張するアーティストの幅） 本作品は、プロデューサーのタイニーがWBC