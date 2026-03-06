タイミーが５営業日ぶりに反発している。前日までの下落で自律反発狙いの買いが流入しているもよう。また、同社は５日に全国農業協同組合連合会愛媛県本部（ＪＡ全農えひめ）と業務提携したと発表しており、これが材料視されている面もあるようだ。 四国エリアにおける全農県本部との連携は今回が初。ＪＡ全農えひめが窓口となり、各ＪＡを通じて組合員である県内の農業者に対してタイミーを紹介することで、農