午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４１７、値下がり銘柄数は１１３６、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位にサービス、情報・通信、その他製品、不動産など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、建設など。 出所：MINKABU PRESS