瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は広く雨が降るでしょう。日中の最高気温は岡山で13度、津山で11度、高松で14度の予想です。5日と同じくらいか低い気温になります。 7日は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りでしょう。岡山県北部では朝から雪や雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で3度、津山で1度、高松で6度でしょう。日中の最高気温は岡山