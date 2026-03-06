「韓国は強くなった。日本にも勝てるかもしれない」【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式3月5日に東京ドームで行われたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の1次ラウンド・プールC初戦で、韓国はチェコに11-4の大勝を収めた。これで韓国は2009年大会以来17年ぶりにWBC初戦で勝利し、幸先の良いスタートを知らせた。この日、韓国は大会前最後の強化試合となったオリックス・バファローズ戦と同