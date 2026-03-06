嵐の新曲「Five」が3月4日にリリースされ、3月5日21時にはMVが解禁。公開直後から大きな反響が集まっている。 【画像＆動画】嵐「Five」MVサムネビジュアル・MV・メッセージ動画・ジャケット写真 ■広い草原で距離を取りながら立つ嵐 公式SNSでは、MV解禁の告知とともにビジュアルを公開。広い草原でメンバー5人が大野智を中心に、それぞれ距離を取りながら立つ姿が収められている。 柔らかなカラーの