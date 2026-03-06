6日11時現在の日経平均株価は前日比189.03円（-0.34％）安の5万5089.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は417、値下がりは1136、変わらずは36と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は63.68円の押し下げでフジクラ がトップ。以下、アドテスト が42.78円、東エレク が40.11円、豊田通商 が21.86円、レーザーテク が17.11円と続いている。 プラス寄与度