6日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝157円48銭前後と、前日午後5時時点に比べ23銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円91銭前後と42銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース