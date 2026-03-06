お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）、博多大吉（54）が5日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。16年に解散したアイドルグループSMAPについて語った。SMAP世代の2人は「いろいろあるから言いづらいけど。我々の20、30代はSMAPで来たじゃない。歌は」「影響を受けた日本人。歴史上の人物とか言われたら入るよ。SMAPでしょ俺ら世代は」と述べた。一方で、嫉妬していた時期もあり「俺らは歯向かうじ