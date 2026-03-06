プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が4日、Instagramを更新。緊張したという舞台袖での様子を公開した投稿に、交際中のプロフィギュアスケーター・宇野昌磨（28）が反応した。【映像】恋人・宇野昌磨に抱えられる本田真凜（複数カット）Instagramでは「正確な日時にお届けします宇野運送」とコメントし、宇野に抱えられたスケートリンクでの動画や躍動感のある2ショットなど、仲むつまじい様子を披露し話題に