俳優を目指す女性らに乱暴した罪に問われている映画監督の男に、東京地裁は懲役8年の有罪判決を言い渡しました。【映像】連行される映画監督の榊英雄被告映画監督の榊英雄被告（55）は2015年と2016年に当時20代の女性2人に対し、「演技指導」などと称して乱暴した罪に問われています。午前10時すぎから始まった裁判で、東京地裁は榊被告に懲役8年の判決を言い渡しました。これまでの裁判で、検察側は「圧倒的な立場の差を