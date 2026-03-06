木原稔官房長官は6日の記者会見で、高市早苗首相が東日本大震災の発生から15年となる11日に福島県を訪れ、県主催の追悼式に出席すると発表した。震災犠牲者への黙とうを国民に呼びかける首相メッセージも出した。牧野京夫復興相も11日に岩手、宮城両県を訪問する。メッセージでは「最愛の家族や親族、友人を失われた方の気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えない」とし、復興に全力で取り組むと強調。震災の教訓を風化させず