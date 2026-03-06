国内最大級の産業別労働組合である「UAゼンセン」は、今月18日の春闘の集中回答日を前に、すでに妥結した組合の正社員の賃上げ率が平均5.89%になったと明らかにしました。【映像】永島智子中央闘争委員長「一致団結して、頑張ろう」UAゼンセンは5日、都内で決起集会を開きました。UAゼンセンによりますと、3日までに傘下の8組合が満額回答で妥結していて、正社員の賃上げ率は平均5.89%と去年の同じ時期を上回っているという