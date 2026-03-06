番号札を掲げる横浜の小野主将＝大阪市内（立石祐志写す）第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。２年連続１８度目の出場で２連覇を狙う横浜は、第２日の第２試合で神村学園（鹿児島）と対戦する。