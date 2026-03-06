Image: RIVIA_leather この記事は2025年9月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。僕たちの生活から、もはや切り離すことのできないスマホ。その携帯を支える理想のパートナーは、衝撃から守るだけのケースではないはずですよね？今回ご紹介する「本革ミニショルダー」は、スマホと共に、現金、鍵、カードといった必需品