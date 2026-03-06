パウバート ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 2,800円 ディズニーストアは、「ズートピア2」に登場する「パウバート」のぬいぐるみなどを3月17日に再販売する。価格はぬいぐるみが4,200円など。 今回再販売されるのは、「パウバート ぬいぐるみ」（4,200円）、「パウバート ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」（2,800